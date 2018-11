WebSummit

O ministro do Ambiente reafirmou, hoje, na Web Summit, a intenção do governo de, até ao final do ano, deixar de se poder usar objetos de plástico, como copos ou garrafas, nos departamentos da administração pública.

João Pedro Matos Fernandes falava na cimeira tecnológica internacional Web Summit, que está a decorrer em Lisboa até quinta-feira.

"Vamos deixar de usar plásticos em todos os departamentos do Governo até ao final do ano", disse o ministro sublinhando que "o Governo tem de dar o exemplo".