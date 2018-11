OE2019

Até ao final do ano, o Governo quer alterar o modelo de apoio às artes, determinar a transferência do Museu da Música para Mafra e fixar as diretrizes do novo Plano Nacional das Artes, revelou hoje a ministra da Cultura.

Ao fim de mais de cinco horas de debate parlamentar, na especialidade, sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2019, na Cultura, Graça Fonseca traçou algumas metas a cumprir até ao final do ano, para que sejam executadas em 2019.

Uma delas prende-se com a revisão do modelo de apoio às artes, contestado este ano pelas estruturas culturais. Segundo a ministra da Cultura, em dezembro será revelada a decisão sobre as alterações a introduzir ao modelo de apoio às artes, tendo como base as propostas apresentadas por um grupo de trabalho, "representativo de 900 agentes culturais".