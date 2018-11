Actualidade

A paisagem que se avista do alto do monte de Deocriste, Viana do Castelo, inspirou a peça do arquiteto João Mendes Ribeiro a inaugurar, no sábado, no arranque da edição 2018 do festival de arte pública em espaço rural.

O festival, lançado em 2017 pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, vai levar arte e cultura aos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, como a Sistelo, aldeia classificada como monumento nacional, em Arcos de Valdevez, ou à Porta de Lamas de Mouro, no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), em Melgaço.

A edição 2018 do Desencaminharte começa no sábado, pelas 12:00, em Viana do Castelo.