A ministra da Saúde afirmou hoje que não dormirá tranquila enquanto o problema da nova ala pediátrica do hospital de São João não estiver resolvido, mas não se compromete com datas e rejeita a possibilidade de um ajuste direto para a obra.

"[A nova ala pediátrica do São João] é um tema que merece do Ministério da Saúde um incondicional respeito pelas crianças e pelos seus pais. A ministra da saúde não dormirá tranquila enquanto este problema não estiver resolvido", afirmou Marta Temido hoje no Parlamento, no debate da proposta de Orçamento do Estado para 2019 da área da saúde.

Contudo, a ministra não se comprometeu com datas quanto ao avanço da obra, indicando que "não é possível lançar um procedimento concursal sem ter a revisão do projeto", que está em curso por parte da administração do hospital.