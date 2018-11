Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de rua parte para o México com a ambição de ganhar o campeonato do mundo, um objetivo assumido hoje pelo treinador, jogadores e também o secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

"Já fomos campeões europeus, podemos ser campeões do mundo", atirou João Paulo Rebelo, governante que tutela a pasta do desporto, na conferência de imprensa que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, garantindo o "apoio inequívoco" do executivo à participação da equipa portuguesa na competição que vai decorrer entre os dias 13 e 18 de novembro na Cidade do México.

Bem-disposto, o secretário de Estado disse não quer "meter pressão" e convidou os jogadores a "aproveitem a oportunidade", sublinhando que "este projeto vai ao encontro da política pública desportiva" do Governo, já que visa criar "igualdade de oportunidades" e promove o desporto "como uma ferramenta de inclusão social".