Actualidade

O secretário-geral do PSD, José Silvano, rejeitou hoje que se tenha aproveitado de dinheiros públicos, sem explicar como existe uma falsa presença sua em plenário registada no parlamento nem como a sua 'password' foi usada por terceiros.

Em comunicado emitido "na sequência das notícias que têm vindo a público nos órgãos de comunicação social", o deputado do PSD refere que tinha direito às senhas de presença relativas aos dias 18 e 24 de outubro, dizendo que "as mesmas são devidas legalmente caso tenha existido nesses mesmos dias presença em outras atividades parlamentares" além da sessão plenária.

"No dia 18 de outubro, assinei o livro de presenças da reunião do Grupo Parlamentar do PSD, ocorrida nessa manhã, o que confere o direito ao pagamento da senha desse dia. Quanto ao dia 24, pelas 10:00, presidi à reunião da 1ª Comissão no Parlamento, o que, só por si, conferia também direito à senha de presença respetiva", afirma.