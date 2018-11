Actualidade

O Benfica, detentor da Taça de Portugal de andebol, vai jogar em Santo Tirso para os 16 avos de final da competição em curso, ditou o sorteio hoje realizado em Lisboa.

Quanto ao Sporting, campeão nacional, terá de aguardar o desfecho do Xico Andebol-Gondomar Cultural, ainda da segunda ronda e agendado apenas para o dia 14.

O sorteio de hoje marcou a entrada dos clubes do campeonato principal, sendo que ainda estão por apurar dois vencedores da segunda eliminatória - além do jogo que definirá o adversário dos 'leões', o Santana recebe o Marítimo no dia 11.