OE2109

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) quer que o Orçamento do Estado para 2019 contemple uma diminuição do IVA para a taxa reduzida das refeições escolares e iluminação pública.

O Conselho Geral da ANMP aprovou hoje, em Coimbra, o parecer positivo que o Conselho Diretivo tinha dado sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), em que a entidade destaca a recuperação e reforço da capacidade financeira dos municípios, apesar de apontar para algumas situações negativas que merecem ser reformuladas no debate na especialidade.

Uma dessas questões prende-se com a diminuição do IVA dos atuais 13% para a taxa reduzida (6%) das refeições escolares e da iluminação pública, disse aos jornalistas o presidente da ANMP, Manuel Machado, no final da reunião do Conselho Geral.