Actualidade

(CORREÇÃO) Viana do Castelo, 06 nov (Lusa) - A paisagem que se avista do alto do monte de Deocriste, Viana do Castelo, inspirou a peça do arquiteto João Mendes Ribeiro a inaugurar no domingo, no arranque da edição do Desencaminharte, programa de arte pública em espaço rural. (CORRIGE AO LONGO DO TEXTO DATA DA INAUGURAÇÃO DE SÁBADO PARA DOMINGO)

Lançado em 2017 pela Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, vai levar arte e cultura aos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, como a Sistelo, aldeia classificada como monumento nacional, em Arcos de Valdevez, ou à Porta de Lamas de Mouro, no Parque Nacional da Peneda Gerês (PNPG), em Melgaço.

A edição 2018 do Desencaminharte começa no domingo, pelas 12:00, em Viana do Castelo.