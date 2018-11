Actualidade

O defesa-central brasileiro do Benfica Jardel foi hoje castigado com dois jogos de suspensão, pela expulsão na derrota caseira com o Moreirense (3-1), segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.

O mapa da nona jornada da I Liga, hoje divulgado, aponta uma "cotovelada no adversario com força excessiva" por parte do central das 'águias'.

O jogador do Santa Clara Patrick Vieira também estará de fora por dois jogos, por palavras dirigidas ao árbitro do encontró entre os açorianos e o Sporting, que os 'leões' venceram por 2-1.