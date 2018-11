Actualidade

A filósofa portuguesa Maria Filomena Molder, presente em Paris, disse que a exposição "Gris, Vide, Cris", que junta obras de Rui Chafes e Alberto Giacometti, na capital francesa, representa um combate entre os dois artistas.

"Gris, Vide, Cris" "não é colectiva, não é um dueto, nem uma exposição temática", é sim um "combate" entre os dois artistas, disse Maria Filomena Molder, na terça-feira à noite, numa das sessões do programa paralelo que acompanha esta mostra da delegação francesa da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris, onde fica até meados de dezembro.

"O combate está em o Rui [Chafes] aproximar-se de alguém que ele admira muito, com o qual tem profundas afinidades, mas que não pertence à mesma família. Giacometti achava que a escultura era um meio e, no caso do Rui, essa distinção não aparece. As suas esculturas são enxames de sensações", disse a filósofa, em declarações à Lusa, no final da conferência "Un trou dans la neige", promovida na terça-feira, à volta da exposição "Gris, Vide, Cris".