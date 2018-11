EUA/Eleições

As democratas Ilhan Omar e Rashida Tlaib tornaram-se na terça-feira as duas primeiras mulheres muçulmanas a serem eleitas para o Congresso dos EUA, ao vencerem as respetivas eleições nos estados do Minnesota e Michigan, respetivamente.

Ambas conquistaram um lugar na Câmara dos Representantes. Ilhan Omar é uma refugiada somali, enquanto Rashida Tlaib, nasceu em Detroit, filha de imigrantes palestinianos.

Em algumas das eleições intercalares nos Estados Unidos está em jogo a real base de apoio do Partido Republicano do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, numa votação em que são escolhidos congressistas, senadores e governadores em 36 estados.