Venezuela

As Forças Armadas da Venezuela (FAV) estão preparadas para defender a soberania nacional de ataques de grupos "guerrilheiros, dissidentes, paramilitares, criminosos ou de narcotraficantes" colombianos, disse terça-feira o ministro venezuelano da Defesa.

Vladimir Padrino López falava na Universidade Militar Bolivariana da Venezuela durante o ato de investidura de novos cadetes, durante o qual fez referência ao recente ataque do Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia que causou a morte de três militares no estado venezuelano de Amazonas, no sul do país.

"Nós (FAV) vamos procurar até o último grupo. Chame-se como se chamar: guerrilheiro, dissidente, paramilitar, criminoso ou narcotraficante. (...) Não têm espaço na Venezuela. Entendam isso. (...) Esse sangue derramado não ficará assim. Vamos defender a honra dos nossos soldados, dos nossos guardas nacionais (...) Saiam da Venezuela!" disse.