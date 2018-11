Actualidade

As mulheres vão quebrar o recorde atual de 84 que ocupam funções ao mesmo tempo na Câmara dos Representantes no Congresso norte-americano, para cujo órgão foram realizadas eleições esta terça-feira nos Estados Unidos.

Com os boletins de voto ainda a serem contabilizadas em todo o país, as mulheres já conquistaram 75 lugares e garantiram pelo menos a vitória em nove distritos, onde as mulheres são as únicas candidatas pelos grandes partidos.

Depois da 'Marcha das Mulheres' contra o Presidente Donald Trump no dia seguinte à sua tomada de posse em janeiro de 2017 e após uma série de acusações de agressões sexuais no final do ano que desencadeou o movimento #MeToo, a agenda pela igualdade de género teve um papel decisivo na definição da política do Partido Democrata neste ciclo eleitoral.