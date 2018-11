EUA/Eleições

O lusoamericano Peter F. Neronha venceu a eleição para procurador-geral em Rhode Island por uma margem substancial, confirmando o favoritismo do candidato democrata num estado onde também venceram outros sete lusodescendentes em diversos cargos.

Com 99,8% das mesas de voto contadas, Peter Neronha venceu com 79,8% da preferência dos eleitores, correspondente a 271.750 votos. O opositor do candidato lusodescendente, o independente Alan Gordon, recebeu 65.132 votos e terminou com 19,1%.

Assim que foram conhecidos os resultados, que o estado de Rhode Island ainda classifica como não oficiais até à certificação final, o novo procurador-geral agradeceu às "pessoas incríveis" que fizeram parte da sua jornada até à vitória e declarou-se "grato" pela oportunidade de servir os cidadãos do Estado no cargo.