EUA/Eleições

O Partido Republicano deve perder o controlo da câmara de representantes e manter a maioria no Senado, perdendo oito lugares de governador, nas eleições intercalares dos EUA, de terça-feira, de acordo com as ultimas projeções.

Com ainda cerca de 30 lugares na câmara de representantes por apurar, as projeções indicam que o Partido Democrata deverá ficar com 227 lugares, contra 208 dos Republicanos.

No Senado, três corridas estão ainda em aberto, mas as projeções indicam que os Republicanos devem manter o controlo, reforçando com entre um e três lugares (54 contra 46).