EUA/Eleições

As eleições nos EUA definiram a Câmara dos Representantes e o Senado, mas também a inclusão dos "Dez Mandamentos" em prédios públicos no Alabama, a proibição da escravatura de prisioneiros no Colorado e uso de marijuana em dois estados.

Os "Dez Mandamentos", (nome dado ao conjunto de leis divinas que, segundo a Bíblia, foram escritos diretamente por Deus e entregues ao profeta Moisés) podem ser exibidos em edifícios públicos no estado do Alabama, possibilitando que as escolas e outras instalações do Estado afixem esse elemento religioso.

Numa consulta popular realizada na terça-feira, 72% dos habitantes apoiaram essa opção, enquanto 28% opuseram-se à mudança.