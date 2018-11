Actualidade

O novo romance de Dulce Maria Cardoso, um livro de contos de Lucia Berlin, inédito e em lançamento mundial, e a compilação das letras de Chico Buarque são algumas das novidades literárias de novembro.

Entre os principais destaques do grupo editorial Penguin Random House, conta-se a publicação do novo livro de Lucia Berlin, "Anoitecer no Paraíso", uma coletânea inédita de contos, organizada em colaboração com o filho da autora, que terá publicação mundial, em Portugal pela chancela Alfaguara.

Até morrer, em 2004, a escritora norte-americana nunca se afirmou literariamente, o que só viria a acontecer em 2015 com a publicação de uma coletânea de contos intitulada "Manual para mulheres de limpeza", que se tornou um fenómeno mundial.