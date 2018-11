Actualidade

O Conselho de Ministros timorense aprovou hoje a proposta final do Orçamento Geral do Estado para 2019, com um valor total de 1,83 mil milhões de dólares e que vai agora ser enviado para o parlamento.

Em comunicado, o executivo explica ter aprovado a proposta na reunião de hoje do executivo, não fornecendo para já qualquer dado adicional sobre o conteúdo do documento.

Na terça-feira, em reunião extraordinária, o Conselho de Ministros definiu o novo teto máximo de gastos, de 1,83 mil milhões de dólares (1,59 mil milhões de euros), o segundo maior valor de sempre nas contas públicas anuais do país.