O ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural defendeu hoje que o programa do Governo está quase "integralmente cumprido" e sublinhou que a proposta do Orçamento do Estado para 2019 quer dar resposta às prioridades do setor.

"Nos três orçamentos precedentes foi sempre possível encontrar meios financeiros adequados para cumprir a política do Governo. Gostaria de dizer que passados três anos, posso dizer que o programa do Governo está praticamente integralmente cumprido", disse Luís Capoulas Santos durante uma audição parlamentar conjunta com a Comissão de Agricultura e Mar e a Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019).

De acordo com o governante, em falta está apenas uma medida do Estatuto Jovem do Empresário Rural, que será terminada nas próximas semanas.