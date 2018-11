Actualidade

O economista moçambicano António Francisco disse hoje à Lusa que o acordo com credores de parte das dívidas ocultas anunciado na terça-feira pelo Governo beneficia mais a classe política do que a população.

O reflexo prático do acordo "será mais mediático" e jogado no campo do "marketing político do executivo, junto dos credores e dos parceiros internacionais, em vez da vida quotidiana dos moçambicanos", referiu, em resposta a questões colocadas pela Lusa.

Moçambique "continuará a liderar os países africanos com maior proporção da dívida em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), não só por causa das dívidas legalizadas, mas porque a governação continua apostada em desidratar os recursos das famílias e das empresas para reforçar o intervencionismo estatal", notou o economista e investigador do Instituto de Estudos Sociais e Económicos (IESE).