Actualidade

O economista moçambicano António Francisco considerou hoje que Moçambique tentou evitar um acordo nos termos anunciados com os credores dos 'eurobonds' - fatia das dívidas ocultas de dois mil milhões de dólares -, mas teve de o aceitar.

"É o acordo a que o Governo Moçambicano resistiu ou tentou evitar nos dois últimos anos, mas acabou por aceitá-lo como forma de procurar sair do beco complicado em que mergulhou, por várias razões", referiu o investigador que acompanha as contas públicas do país.

Para o economista, o Governo tentou que os credores "fossem mais complacentes" e procurou "misturar as três grandes dívidas ocultas que colocaram Moçambique em 'default' seletivo, em parte porque elas faziam parte de um único pacote".