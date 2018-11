Actualidade

O mês de outubro em Portugal continental foi seco em relação à precipitação, mantendo-se todo o território em situação de seca fraca a moderada, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico do IPMA disponível hoje, o mês de outubro foi normal quanto à temperatura do ar e seco em relação à precipitação.

Durante o mês de outubro, salienta o IPMA, existiram dois períodos quentes (com onda de calor) e dois períodos frios, sendo também de destacar a passagem da tempestade Leslie nos dias 13 e 14 que causou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados, originando mais de 2.000 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, sobretudo na região centro do país, e avultados danos materiais.