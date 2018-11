Actualidade

A Polis Litoral Ria Formosa avançou hoje com as demolições de casas ilegais no núcleo do Farol, na ilha da Culatra, prevendo-se que os trabalhos se estendam depois ao núcleo dos Hangares.

A demolição da primeira casa aconteceu antes das 10:00 na presença do proprietário e de alguns moradores que se concentraram junto ao perímetro de segurança montado pela autoridade marítima.

Às 11:00, os técnicos da empresa responsável pelos trabalhos iniciaram a demolição da segunda habitação de um grupo de 14 que estão sinalizadas nos dois núcleos para demolição.