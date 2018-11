Actualidade

O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) confirmou hoje que existiu, "sem a necessária autorização" daquela entidade, um corte de azinheiras e sobreiros numa herdade no Alto Alentejo.

A associação ambientalista Quercus denunciou no dia 30 de outubro que, sem o conhecimento do ICNF, foi efetuado o corte de "mais de um milhar" de azinheiras de grande porte, na Herdade do Ramalho, que se estende pelos concelhos de Avis e de Sousel, no distrito de Portalegre, para ser instalado um olival intensivo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o ICNF explica que, na sequência da denúncia de operações de abate ilegal, elementos daquele serviço deslocaram-se ao terreno, tendo constatado que "existiu, de facto", um corte de azinheiras e sobreiros, "sem a necessária autorização", estando nesta altura a ser "contabilizada" a área e número de árvores afetadas.