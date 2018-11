Actualidade

O lucro do Santander Totta subiu 16% nos primeiros nove meses deste ano, face ao período homólogo, para 384,9 milhões de euros, anunciou hoje o banco liderado por António Vieira Monteiro.

A evolução anual da conta de resultados e do balanço reflete o impacto da integração do ex-Banco Popular Portugal concluído a 14 de outubro, refere uma informação o Santander Totta.

Este processo, que se tinha iniciado em janeiro com o 'rebranding' de todas as agências e a incorporação de todos os empregados na estrutura do Banco, foi concluído no dia 14 de outubro com a integração tecnológica e operacional.