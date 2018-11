Actualidade

A Câmara do Porto está "disponível para apoiar o projeto da Associação Joãozinho" para "continuar as obras" da Ala Pediátrica do Hospital de São João, resolvendo "o que o Estado não tem conseguido", revelou hoje o presidente da autarquia.

"Temos que permitir que as obras do Joãozinho continuem e a câmara está disponível para apoiar esse projeto. Foi dito que havia mecenas para fazer a obra. Mas, se não houver dinheiro, porque é que o Estado não há de apoiar a associação?", afirmou o independente Rui Moreira, em declarações aos jornalistas, após uma reunião com o representante da associação de pais de crianças tratadas naquele centro hospitalar.

Para o autarca, a associação que iniciou a construção da Ala Pediátrica em 2015 com fundos privados "pode ser um excelente veículo para resolver o que o Estado não tem conseguido resolver", atingindo o "nível do intolerável", com crianças internadas em contentores provisórios desde 2011.