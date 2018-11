Actualidade

O responsável pelos setores do petróleo e gás do Standard Bank defendeu hoje que as empresas de engenharia e construção brasileiras devem explorar as oportunidades em África, particularmente nos projetos do gás natural em Moçambique.

"O nosso principal objetivo hoje é sublinhar os benefícios e a escala das oportunidades em Moçambique para os nossos clientes brasileiros", disse Paul Taylor, em declarações ao site informativo Market4Traders.

O banco sul-africano, que tem como clientes brasileiros a mineira Vale ou a petrolífera Petrobras, está a recomendar investimentos em Moçambique como forma de as empresas brasileiras escaparem à recessão que a maior economia da América do Sul enfrenta, apontando os investimentos previstos de 55 mil milhões de dólares como uma boa oportunidade de diversificação.