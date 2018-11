Actualidade

O Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) pediu hoje aos combatentes na região de Hodeida (oeste do Iémen) para pouparem as infraestruturas civis e permitirem que qualquer pessoa abandone as zonas de conflito.

Em declarações à agência France Presse, Mirella Hodeib, porta-voz do CICV no Iémen, expressou preocupação com "os civis e infraestruturas civis em Hodeida", referindo em particular o hospital Al-Thawra, "um dos maiores da cidade" e que está próximo da "linha da frente" dos combates, assim como os reservatórios de água e as centrais elétricas.

"O CICV apela todas as partes a respeitarem a lei humanitária internacional e a pouparem os civis e as infraestruturas civis", disse a porta-voz, apelando também aos combatentes para "permitirem a passagem em segurança dos civis que querem fugir das zonas de conflito".