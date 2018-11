Actualidade

"Um vendaval grotesco de palhaçada muito séria" é como o compositor Nuno Côrte-Real define a ópera "Canção do bandido", que se estreia na quinta-feira, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Trata-se de uma ópera cómica que assinala a estreia de Pedro Mexia na escrita operática e na qual participam a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de S. Carlos.

Com encenação de Ricardo Neves-Neves, a ópera parte do conto do macaco do rabo cortado, mas acaba por se tornar numa comédia sobre o excesso de confiança dos homens e no mau resultado que tal postura pode dar.