Actualidade

A Direção Regional de Cultura do Alentejo disse hoje estar "a tratar dos procedimentos administrativos" para passar a tutela do Museu Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, museu nacional desde 2017, para a Direção-Geral do Património Cultural.

O equipamento "está classificado como Museu Nacional desde o ano passado" e, "em breve", a sua tutela "vai passar para a administração central, para a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)", disse hoje à agência Lusa a diretora regional de Cultura do Alentejo, Ana Paula Amendoeira.

Essa mudança de tutela, que ainda pertence à Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlen), deve-se, precisamente, ao facto de se tratar de "um Museu Nacional", explicou.