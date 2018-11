Actualidade

As bolsas em Nova Iorque estão hoje a negociar em alta, com os investidores a reagirem positivamente ao resultado das eleições intercalares nos Estados Unidos e a acompanharem as praças europeias.

Pelas 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,75% para 25.635,01 pontos, enquanto o Standard & Poor's valorizava-se 0,63% para 2.755,45 pontos.

No mesmo sentido, seguia o índice Tecnológico Nasdaq a ganhar 0,64% para 7.375,96 pontos.