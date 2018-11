Web Summit

Os carros voadores vão alterar a mobilidade das cidades e aproximar regiões defendeu hoje, na Web Summit, em Lisboa, Remo Gerber, fundador da Lilium Aviation, garantindo que será uma realidade já em 2025.

"Daqui a seis anos, em 2025, é bem possível que esta tecnologia esteja implementada. Vamos reorganizar a mobilidade nas cidades. As regiões vão estar mais conectadas, não será mais preciso criar mais estradas", disse Remo Gerber, durante o painel "Fying cars and cities of the future".

Numa sala apinhada para ouvir o especialista em carros voadores, o fundador da Lilium Aviation uma 'startup' norte-americana, explicou que está atualmente a projetar e a fabricar o Jet Lilium, um carro de decolagem e aterrissagem vertical elétrico (eVTOL).