O município de Miranda do Douro anunciou hoje o início de escavações arqueológicas, que vão abranger uma área de 6.000 mil metros quadros, na área envolvente à antiga fortificação da cidade onde se depositam "grandes expectativas".

"As escavações vão incidir numa zona muito próxima da área onde estava instalado o paiol da pólvora, que rebentou durante a 'Guerra do Mirandum', em maio de 1762, matou algumas centenas de pessoas e destruiu parte do povoado. A ideia é colocar a descoberto um dos momentos mais marcantes da história de Miranda do Douro", explicou o presidente da câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes.

Segundo os investigadores, em maio de 1762, num momento em que a praça tentava resistir às investidas das tropas espanholas no decurso da Guerra dos Setes Anos, o paiol explodiu, levando consigo alguns troços de muralhas e outros edifícios que não mais se reconstruíram.