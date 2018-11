Actualidade

O espetáculo "Parece que o Mundo", uma cocriação da coreógrafa Clara Andermatt com o músico João Lucas, que fala do posicionamento do ser humano em relação ao mundo, estreia-se no dia 22 de novembro, no São Luiz Teatro Municipal, em Lisboa.

O espetáculo tem direção de Clara Andermatt, cenografia de Artur Pinheiro e figurinos de Ana Direito, desenho de luz de José Álvaro Correia e banda sonora eletrónica de Jonas Runa.

Na interpretação estão Ana Moreno, Felix Lozano, Gil Dionísio, Joana Guerra, João Madeira, Jolanda Löellmann, e Liliana Garcia.