O oficial da Polícia de Segurança Pública (PSP) Rodrigo Cavaleiro foi nomeado presidente da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), disse hoje à Lusa o secretário de Estado da Juventude e do Desporto (SEJD).

João Paulo Rebelo descreveu Rodrigo Cavaleiro como "alguém que tem um vasto currículo e especialização em matérias de segurança, prevenção e combate à violência no desporto", assuntos que passarão da alçada do Instituto Português da Juventude e Desporto (IPDJ) para a APCVD.

Rodrigo Cavaleiro foi coordenador do Ponto Nacional de Informações sobre Futebol, do Departamento de Informações Policiais da Direção Nacional da PSP, é membro da Direção do Comité Permanente de Acompanhamento da Convenção Europeia sobre a violência no desporto, do Conselho da Europa, e chefe da delegação nacional no mesmo Comité.