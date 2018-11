Actualidade

O presidente do Partido Popular (direita) espanhol, Pablo Casado, que lidera a oposição ao Governo socialista, instou hoje em Helsínquia o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, a convocar eleições caso falhe a aprovação do Orçamento do Estado para 2019.

"Eu digo a Sánchez que, se não aprova o orçamento, deve convocar eleições de imediato, que foi o que se comprometeu a fazer desde o dia em que recebeu os votos dos independentistas, 'batasunas' [simpatizantes dos terroristas da ETA], 'podemitas' [simpatizantes do Podemos de extrema-esquerda] para entrar no Governo pela porta dos fundos", disse Pablo Casado, citado pela agência Efe, à chegada ao Congresso do Partido Popular Europeu.

Pedro Sánchez tornou-se primeiro-ministro em 02 de junho de 2018, depois de o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) ter aprovado no parlamento, na véspera, uma moção de censura contra o executivo do Partido Popular (direita) com o apoio do Unidos Podemos (coligação que inclui o Podemos) e uma série de partidos mais pequenos, entre eles os nacionalistas bascos e os independentistas catalães.