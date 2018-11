Actualidade

Um homem de 65 anos morreu hoje, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), depois de o automóvel que conduzia ter sido abalroado por um comboio, revelou a Proteção Civil.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal revelou à agência Lusa que o alerta foi dado às 14:33 e que o abalroamento ferroviário aconteceu na passagem de nível de S. Bartolomeu da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, na linha ferroviária de mercadorias proveniente do Porto de Sines.

Por volta das 16:00, a linha ferroviária de mercadorias ainda se encontrava cortada, confirmou à Lusa fonte do CDOS.