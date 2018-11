Web Summit

O desenvolvimento da tecnologia e as novas formas de socialização virtual na última década estão a alterar a forma como as pessoas se relacionam e têm sexo, com esta mudança a sentir-se particularmente na geração 'millennial'.

A conclusão surgiu na conferência "In bed with AI: How tech is changing how we do it" ['Na cama com a inteligência artificial: Como a tecnologia está a mudar a forma como o fazemos', na tradução em português], na cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa, que refletiu sobre os novos paradigmas das relações amorosas e sexuais e como a conectividade sem limites pode ser também uma via para o isolamento.

"As pessoas sentem que a indústria do 'online dating' [encontros através da Internet] se moveu para uma área demasiado casual. Há seis ou sete anos, o segmento dos jovens adultos não estava neste mercado e o Tinder [aplicação para encontros românticos] veio mudar isso", disse Grant Langston, diretor executivo da eharmony, uma empresa que procura fomentar relações amorosas com base na compatibilidade entre os utilizadores.