A GNR deverá ter um aumento de 869 militares em 2019 e o SEF mais 141 inspetores, enquanto a PSP não terá qualquer reforço do número de efetivos no próximo ano, indicam estimativas do Governo.

Segundo dados da nota explicativa do Ministério da Administração Interna (MAI) para o Orçamento do Estado (OE) para 2019, que será apresentado na quinta-feira pelo ministro Eduardo Cabrita no parlamento, o número de trabalhadores do MAI deverá atingir os 49.667 em 2019, mais 1.105 do que em 2018.

As entidades mais reforçadas no próximo ano serão a Guarda Nacional Republicana, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).