O Centro de Arte Manuel de Brito, que exibiu, ao longo de 12 anos, no Palácio dos Anjos, em Algés, a coleção de 2.000 peças, saiu daquele espaço por não renovação do protocolo com a câmara de Oeiras.

Contactado hoje pela agência Lusa, Rui Brito, um dos herdeiros do colecionador, indicou que todas as peças já foram retiradas do espaço, e lamentou a "falta de interesse por parte da autarquia em manter a coleção em Algés".

Desde novembro de 2006, quando o Centro de Arte Manuel de Brito (CAMB) foi inaugurado, com a exposição antológica de Menez, "Dos anos 10 aos anos 50", o centro realizou dezenas de exposições, sobretudo de artistas portugueses e do mundo lusófono, representados na coleção.