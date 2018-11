Actualidade

O EuroBic fechou uma parceria com a americana Evo Payments para o desenvolvimento da rede de comerciantes com NetPay, avançou o banco liderado por Teixeira dos Santos em comunicado.

O acordo passa pela criação de uma nova instituição de pagamentos, em que a Evo terá "50% do capital mais uma ação", uma 'joint venture' (parceria) com o EuroBic para "disponibilizar soluções de pagamento competitivas e inovadoras (the best in class) à rede de comerciantes Netpay, promovendo o seu crescimento no mercado português, em linha com os objetivos do Plano Estratégico 2020 do EuroBic", avançou o mesmo comunicado.

A NetPay conta com 22.500 terminais de pagamentos em comerciantes, sendo que, com esta estratégia, o banco pretende uma "diferenciação do atual modelo de negócio, tornando-o ainda mais atrativo para os parceiros, e criando condições para aumentar substancialmente a rede de comerciantes e o número de transações na rede Netpay, quer em TPA [terminal de pagamento automático] quer em novas plataformas que disponibilizem de forma ágil, prática e segura os novos produtos e serviços", referiu o EuroBic.