O presidente da Associação Comercial do Porto (ACP) disse hoje à Lusa que o atraso da construção da ala pediátrica do hospital São João demonstra "incapacidade do poder político", lançando a ideia de se avançar com uma parceria público-privada.

Dizendo ver a situação com "grande preocupação", Nuno Botelho afirmou custar-lhe viver num país onde um assunto que merece "tanto consenso" não conseguir passar das "palavras aos atos".

"Bastou ouvir ontem [terça-feira] as declarações da senhora ministra da Saúde para perceber que ela própria percebe a importância da ala pediátrica", frisou.