Parte da obra desenvolvida pelo cartoonista António Miranda entre 1951 e 2000 está em exposição até 25 de novembro no Museu da Misericórdia do Porto, numa mostra que inclui as suas incursões pelo teatro e pela literatura.

Costa Carvalho, um dos curadores da exposição que exibe o trabalho daquele antigo colaborador do Jornal de Notícias, do qual foi chefe de redação, falou à agência Lusa de uma mostra de "milhares de desenhos (originais e reproduções), esquissos, zincogravuras e objetos pessoais" do cartoonista.

Dividida em duas partes, a mostra inclui uma parte biográfica, dedicada ao homem, e outra artística, com trabalhos desenvolvidos entre 1951 e 2000, explicou o antigo jornalista que quis homenagear António Miranda, atualmente com 83 anos.