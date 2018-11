EUA/Eleições

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou hoje que os republicanos tiveram "um grande dia" nas eleições intercalares realizadas na terça-feira, frisando que o partido "desafiou a história" ao ter conseguido ampliar a maioria no Senado.

"É um grande dia, um dia incrível", disse o chefe de Estado norte-americano, numa conferência de imprensa na Casa Branca, em Washington, realizada um dia depois das eleições intercalares, assim chamadas porque acontecem a meio do mandato presidencial.

Na votação de terça-feira, o Partido Democrata norte-americano conquistou o controlo da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), enquanto os republicanos conseguiram manter o domínio do Senado (câmara alta do Congresso).