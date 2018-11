Web Summit

O Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA) vai juntar-se à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) para aproximar as 'startups' e indústrias dos dois países, que vão poder contar com apoios de um milhão de euros.

A ABDI, que gere o maior programa de ligação entre 'startups' e indústria do governo brasileiro, vai aproveitar a visita a Portugal para anunciar o arranque do programa Conexão Startup Indústria 4.0 que prevê um investimento de 4,8 milhões de reais (1,1 milhões de euros) em 'startups' com soluções focadas em tecnologias de indústria 4.0.

Segundo a informação disponibilizada no site da ABDI, o programa vai selecionar 30 indústrias, sendo três delas portuguesas, e 150 'startups' (10% de Portugal). No fim, "a expetativa é ter 60 'startups' (seis portuguesas) conectadas às indústrias participantes". Cada 'startup' ligada receberá 80 mil de reais (cerca de 19 mil euros) em incentivos, totalizando 4,8 milhões de reais (1,1 milhões de euros).