O derrube das últimas 14 construções ilegais sinalizadas pela Polis, operação que deverá terminar na quinta-feira, encerra o ciclo de demolições na Ria Formosa, disse hoje à Lusa o presidente da comissão liquidatária da sociedade.

A Polis Litoral Ria Formosa avançou hoje com a demolição de oito casas ilegais no núcleo do Farol, na ilha da Culatra, no concelho de Faro, prevendo-se que os trabalhos se estendam na quinta-feira ao núcleo dos Hangares, onde deverão ser demolidas seis construções.

Em declarações à Lusa, José Pacheco referiu tratar-se do encerramento de um ciclo que se estendeu por três fases, com o "compromisso", por parte da tutela, "de não haver mais demolições num futuro próximo".