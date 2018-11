Actualidade

O presidente da Câmara de Caminha disse hoje à Lusa ter saído "satisfeito" da reunião realizada no Ministério do Ambiente que envolveu os municípios abrangidos pelo novo Plano da Orla Costeira, mas apelou ao bom senso em questões "estruturantes".

O autarca socialista adiantou que "uma das duas questões estruturantes" que colocou em cima da mesa, na reunião com o ministro João Pedro Matos Fernandes, ficou "salvaguardada", referindo-se "à proteção da costa contra a construção abusiva e à preservação das praias e da paisagem".

Miguel Alves, que falava à Lusa no final de uma reunião no Ministério do Ambiente, em que autarcas dos vários municípios abrangidos pelo novo plano deram conta à tutela das suas críticas ao documento, acrescentou ter apelado ao bom senso relativamente "à colmatação de espaços vazios na malha urbana e a adaptação do edificado".