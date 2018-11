Actualidade

O Governo português acautelou 400 milhões de euros de garantias no Orçamento do Estado para 2019 para alocar a projetos nos países africanos lusófonos, anunciou hoje na África do Sul a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros.

Teresa Ribeiro falava hoje à Lusa na cerimónia de assinatura da iniciativa multilateral de investimento do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), que organiza, em Joanesburgo, o Fórum de Investimento para África.

O acordo de entendimento - "Compacto para os Países Lusófonos" - foi assinado entre o BAD, Portugal e países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP). (Corrige no primeiro e terceiro parágrafos para esclarecer que os projetos são de todos os países africanos de língua portuguesa)