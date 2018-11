Governo/3 anos

O BE considerou hoje que "a democracia aditivada" resultante dos acordos que viabilizaram, há três anos, o Governo minoritário socialista "foi benéfica para as pessoas" e deu uma nova centralidade ao parlamento, demonstrando não haver partidos irresponsáveis à esquerda.

Em entrevista à agência Lusa a propósito dos três anos que passam, no sábado, sobre a assinatura das posições conjuntas que permitiram o PS constituir um Governo minoritário com o apoio no parlamento de todos os partidos de esquerda, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, defendeu que "valeu a pena fazer este acordo", mas não deixa "de questionar algumas das limitações que esta solução política também encerra".

"É a demonstração que afinal, ao contrário do que alguns diziam - nós tivemos algumas vozes de mau agoiro como as de Cavaco Silva - não há partidos à esquerda irresponsáveis. O que há é alguns pensamentos sobre o país que eram irresponsáveis porque consideravam que havia votos de primeira e votos de segunda", destacou.